Son dakika haber! METROYA MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

Son dakika haber! METROYA MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Son dakika habere göre HALİÇ Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı.

HALİÇ Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Maskesiz kadın ve yanındaki kişi daha sonra istasyondan uzaklaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi. Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! METROYA MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN KADIN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

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