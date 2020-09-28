Son dakika haber: Metruk binada kumar oynayanlara polis baskını - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde metruk binaya yapılan baskında kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL, evde bulunan 8 kişiye de koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 200 TL ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde metruk bir binada kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler eve baskın yaptı. Polis ekipleri baskın anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Kumar oynarken karşılarında sivil polisleri görenlerin bazıları pencereden kaçmaya çalıştı. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi. Evde bulunan 8 kişiye de koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 200 TL ceza uygulandı. Kumar oynanırken kullanılan araç-gereçlere ve masada bulunan 6 bin 400 TL'ye polis tarafından el konuldu.