Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu - Son Dakika

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu

22.02.2021 10:48
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere

Antalya'da metruk binaya giren şüpheli, kendisini yakalayan polislere zor anlar yaşattı. Ekiplere, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savuran şüpheli, ayaklarını çekmesini söyleyen bir polis memuruna da, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diyerek bağırdı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz bir şahıs, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki terk edilmiş binaya girerken görüldü.

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu

EKİPLERE ZORLUK ÇIKARDI

Şüpheli şahıs depo olarak kullanılan ve o sırada insanların bulunduğu yerin kapısını zorlayınca içerideki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgede devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Şüpheli şahıs polislere zorluk çıkartınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kelepçelenen şahıs, polislere, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz" diye tehditler savurmaya başladı. Ayaklarını çekmesini söyleyen polis memuruna dönerek, "Dayı bak, ayaklarıma da sana da şimdi" diye bağırmaya devam eden şüpheli, uzun süre polise direndi.

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu

BAŞKA SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Ekip otosuna alınan şüpheli polislere sürekli 'dayı' diye hitap etti. Polisler, şüpheli şahsın kimlik ve genel bilgi taraması yapılması üzerine emniyete götürdü. Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı.

Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? diyerek tehditler savurdu
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? diyerek tehditler savurdu
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? diyerek tehditler savurdu

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' diyerek tehditler savurdu - Son Dakika


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