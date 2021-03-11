Metruk ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Metruk ev alevlere teslim oldu
11.03.2021 14:28
Metruk ev alevlere teslim oldu Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk tarihi bina küle döndü.
Metruk ev alevlere teslim oldu
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk tarihi bina küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan metruk binada yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede söndürülen binada büyük hasar meydana geldi.
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