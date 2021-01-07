Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı

07.01.2021 13:24
Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı, System.String[]

Son dakika haber: Mevsimlik tarım işçilerinin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan konteynerler, köy muhtarlarına teslim edildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında yapılan konteynerler, köy muhtarlarına teslim edildi.

Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı ile birlikte mevsimlik gezici tarım işçilerinin Covid-19 salgınına karşı yaşam koşullarının iyileştirilmesi projesi kapsamında Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat ve Çaltı köylerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile İl Özel Idaresinin destekleriyle yapılan konteynerler, köy muhtarlarına teslim etti.

"Mevsimlik tarım işçilerinin, Covid 19 salgını nedeniyle zorlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir"

Vali Şentürk, projeyle birlikte Söğüt ve İnhisar ilçelerine yaz ve kış sezonunda seralarda çalışmak üzere gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı bir ortamda barınmaları amacıyla 350 kişilik mekanların oluşturulduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak yaz sezonunda başka illerden gelecek mevsimlik tarım işçilerinin aileleriyle birlikte daha sağlıklı şartlarda kalabilmeleri ve tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların oluşturulduğunu ifade eden Vali Şentürk, "Tarım işçileri kilometrelerce uzaktan bölgeye geçimlerini sağlamak için geliyor ve alın teriyle ekmeklerini kazanıyorlar. Bu projeyle kaldıkları yerlerde yeni bir yaşam alanı yapıldı. Projeyle, korona virüs salgınının mevsimlik tarım işçilerine yayılmasını önlemek ve salgının bu insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amaçlanmıştır. Mevsimlik tarım işçilerinin, Covid 19 salgını nedeniyle zorlaşan yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

350 kişilik konaklama alanı

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ise, Hamitabat köyünde 150, Çaltı köyünde 200 kişilik olmak üzere toplam 350 kişilik konaklama alanı oluşturulduğunu bildirdi. Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve üyeleri ile birlikte konteynerlerde incelemede bulunan Vali Şentürk ve Milletvekili Yağcı, ilgililerden bilgi aldı. - BİLECİK

Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı
Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı
Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı
Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı
Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı

Milletvekili, Koronavirüs, Söğüt, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mevsimlik tarım işçilerine sağlıklı barınma mekanları kazandırıldı - Son Dakika


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