Son dakika haber: Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de meyve suyu kutusu içine sakladığı 207 gram metamfetamin ile yakalanan Afganistan uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi polis ekiplerince yakalandı.
KAYSERİ'de meyve suyu kutusu içine sakladığı 207 gram metamfetamin ile yakalanan Afganistan uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi polis ekiplerince yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afgan iki kişinin Doğu illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Narkotik polisleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. 2 şüpheli, şehirlerarası otogarda takside yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Afgan şüpheliler J.N ve M.H'nin çantalarında yapılan aramada meyve suyu kutusu içine gizlenmiş 207 gram tespit edildi. Uyuşturucu kuryeliği yaptıklarını belirlenen iki şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:39
Kaynak: DHA
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