Son dakika haber: Mezarlıklarda bayram temizliği - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe 1058 mahalledeki toplam 1300 mezarlığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla Kurban Bayramı'nda yapılacak kabir ziyaretlerine hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında 17 ilçede yaklaşık 11 milyon metrekare alanı kaplayan 1300 mezarlıkta, mezarlar arasındaki yürüyüş alanlarını kaplayan otlar biçildi, kuruyan ağaçlar söküldü, mevcut ağaçlarda budama işlemleri tamamlandı. Bunun yanında özellikle Hamitler'deki Kent Mezarlığında kimliği belirsiz kişilerce çalınan yağmur suyu kanallarının demir ızgaralarının yerine beton ızgaralar yerleştirildi.

Bayram süresince defin işlemlerinin de devam edeceği mezarlıklara ulaşımda da kolaylık sağlandı. Hamitler'deki Bursa Kent Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar, arife günü bayram süresince, kent merkezinden Bursa Kent Mezarlığı'na ücretsiz sefer yapan otobüslerden yararlanabilecek. - BURSA