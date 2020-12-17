Son dakika haber: Mezitli Belediyesinden üniversite kazanan öğrencilere yardım

Son dakika haberine göre Mezitli Belediyesi, üniversiteyi kazanan ve ailesi ilçede ikamet eden 588 öğrenciye nakdi yardım yaptı.

Mezitli Belediyesi, üniversiteyi kazanan ve ailesi ilçede ikamet eden 588 öğrenciye nakdi yardım yaptı. Belediyenin yazılı açıklamasına göre, ülke genelinde devlet üniversitelerinin lisans bölümlerini kazanan ve ailesi Mezitli'de ikamet eden 588 öğrenciye nakdi yardımda bulunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üniversite öğrencilerinin ilk senesinde yaptıkları yardımla, ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.

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