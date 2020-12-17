Mezitli Belediyesi, üniversiteyi kazanan ve ailesi ilçede ikamet eden 588 öğrenciye nakdi yardım yaptı.
Belediyenin yazılı açıklamasına göre, ülke genelinde devlet üniversitelerinin lisans bölümlerini kazanan ve ailesi Mezitli'de ikamet eden 588 öğrenciye nakdi yardımda bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üniversite öğrencilerinin ilk senesinde yaptıkları yardımla, ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Mezitli Belediyesinden üniversite kazanan öğrencilere yardım - Son Dakika