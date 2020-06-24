Son dakika haber... Mezitli'de çocukların karne hediyesi şekerleme ve cips - Son Dakika

Son dakika haber... Mezitli'de çocukların karne hediyesi şekerleme ve cips

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsü sürecinde bir hayırsever tarafından bağışlanan şekerleme ve cipsleri çocuklara karne hediyesi olarak dağıtılmasını sağladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsü sürecinde bir hayırsever tarafından bağışlanan şekerleme ve cipsleri çocuklara karne hediyesi olarak dağıtılmasını sağladı.

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Alt gelir gruplarının daha yoğun yaşadığı Hürriyet Mahallesinde dağıtılan cips ve şekerlemeler büyük sevinç oluşturdu. Çocuklar için planlanan dağıtıma büyüklerde yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tarhan'ın mahallelerine yaptığı destekler nedeniyle teşekkür eden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Tan, "Başkanımız Neşet Tarhan'a gösterdiği bu duyarlılık için teşekkür ederiz. Sadece çocuklarımız değil büyüklerimiz de son derece mutlu oldu. Geçen hafta karpuz gelmişti, bu hafta cips dağıtımı yapıldı.Bizleri mutlu etti Allah razı olsun. Başkanımızdan çok memnunuz. Özellikle bizim mahallemizde yaşayanlar dar gelirli olunca dağıtılan yardımlar çok daha anlamlı oluyor" dedi.

Tarhan'ın kentte yaşayan tüm canlılar için aynı hassasiyeti gösterdiğine dikkat çeken hayvan sever Sevil Kumaş, "Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, sadece insanlar için değil kentte yaşayan tüm canlılar için son derece duyarlı. Birgün bakıyorsunuz sokak hayvanları için mama kampanyası yapıyor. Başka bir gün çocuklara karne hediyesi dağıtıyor. Biz hayvan dostlarımıza mama vermek için geldiğimizde çocukların sevincini ve coşkusunu görünce son derece mutlu olduk. Bir hayırsever firmanın hediyesi olan cipsler çocuklarımıza ulaştı. Ben de biraz yardımcı oldum. Gözlerim doldu" diye konuştu.

Dağıtımı gerçekleştiren Mezitli Belediyesi Strateji Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal da "Başkanımız Neşet Tarhan, korona virüsü döneminde gelen tüm yardımları ihtiyaç sahibine ulaştırmaya gayret gösteriyor. Bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması da son derece önemli. Daha önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda, maske gibi yardımların yanında bir hayırseverimizden gelen küçük atıştırmalıkların çocuklarımıza dağıtımı sağlandı. Herkesin gözlerinde mutluluk ve paylaşım heyecanı görüyorum. Başkanımız Neşet Tarhan aracılığı ile tüm bağışçılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Mezitli'de yaşayanlar bir aile olduğunun altını çizen Başkan Tarha ise "Her ailenin bireylerinde olduğu gibi büyük Mezitli ailemizde her zor zamanda birbirinin yanında olmaya gayret gösteriyor. Özellikle Korona virüsü sürecinde bunu daha yakından yaşayarak gördük. Halkımız birbirine destek olmak için evinde maske dikti, geliri ne olursa olsun herkes gıda paketi desteği verdi. Bir vatandaşımız maske dikme makinesi hediye etti. Bir başkası bin tane karpuzu alt gelir gruplarına dağıtılmak üzere belediyemize bağışladı. Bu bile ne denli büyük ve güçlü bir aile olduğumuzun göstergesidir" şeklinde konuştu.

Bir hayırseverin çocuklara dağıtılmak üzere belediyeye bağışladığı cips ve şekerlemeleri kısa sürede alt gelir gruplarının yoğun olarak yaşadığı Hürriyet Mahallesinde dağıttıklarını söyleyen Tarhan, "Elimizden geldiği kadar tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bir hayırseverimizden cips ve şekerleme gelince ekibimizle dağıtımın nasıl yapılması gerektiğini planladık ve alışveriş merkezinin hatta bir bakkalın bile bulunmadığı Hürriyet Mahallemizde yaşayan ve bu tür yiyeceklere ulaşma imkanı daha az olan, çocuklara dağıtımını sağladık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme ve sevinç her şeye değer. Bize destek sağlayan tüm yardım severlerimize büyük Mezitli ailesine verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Koronavirüs, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mezitli'de çocukların karne hediyesi şekerleme ve cips - Son Dakika

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