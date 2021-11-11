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Son dakika haber: Mezitli'de kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek - Son Dakika

Son dakika haber: Mezitli'de kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek

11.11.2021 13:11
Son dakika haber: Mezitli'de kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek

Son dakika haberine göre Mezitli Belediyesi tarafından kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

Mezitli Belediyesi tarafından kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla ilçede psikoloji ve danışmanlık alanında hizmet veren bir klinik arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eşitlik Birimi Koordinatörlüğündeki Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvuruda bulunan kadınlara, psikolojik danışmanlık, klinik görüşme, motivasyonel görüşme, EMDR, psikoeğitim ve psikososyal destek çalışmaları hizmeti verilecek.

Çocuklara da gelişimsel tarama testleri uygulanarak değerlendirmeler yapılacak, bireysel ihtiyaç haritaları oluşturulup insan ve aile çizimi yaptırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede desteğe ihtiyacı olan kadınlar ve çocuklara yönelik hizmetin süreceğini bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mezitli'de kadın ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek - Son Dakika


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