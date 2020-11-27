Son dakika haber... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, gündemi değerlendirdi Açıklaması

27.11.2020 14:09
Son dakika haber... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye, küresel pandemiye, ekonomik dalgalanmalara ve önemli bölgesel sorunlara rağmen odaklandığı 2023 ve sonrasının büyük ve güçlü ülkesi hedefine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye, küresel pandemiye, ekonomik dalgalanmalara ve önemli bölgesel sorunlara rağmen odaklandığı 2023 ve sonrasının büyük ve güçlü ülkesi hedefine doğru kararlılıkla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, gündemi değerlendirdiği yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının klasik bakış açıları ve mevcut ezberlerle bertaraf edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Emperyalist ülkelerin attığı çıkarcı adımların dünyanın kaynaklarını hızla ve sorumsuzca tükettiğini ve yeryüzünde varlığını sürdürme mücadelesi veren insanlığı hazin bir akıbete sürüklediğini kaydeden Yalçın, günümüz dünyasında 20. yüzyılda şekillenen insan hakları, temel insani değerler ve adalet gibi mefhumların terk edildiğini, barış ve esenliğin soğuk savaş öncesinde de sonrasında da hiç bu kadar tehdit altında olmadığını bildirdi. Yalçın şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın; ırkçılığın, inançlara karşı hoşgörüsüzlük ve gaddarlığın pençesinde kıvrandığı bir dönemden geçiyoruz. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda insanlığın ulaştığı çağdaş uygarlık seviyesi; dünyada tek kutupluluğu imkansız hale getirmiştir. Küresel aktörlerin uluslararası kurumları kendi çıkarları için yönlendirdiği devir geride kalmıştır. Dünya, yeni bir düzen, yeni bir çıkış arayışındadır."

Yalçın, milli devlet yapılanmalarına dayanan ve milli çıkarları esas alan güçlü yönetim reflekslerinin ülkeleri ayakta tuttuğuna dikkati çekerek, "21. yüzyılın, milli devletler ve milliyetçilik asrı olacağı bir kez daha yaşanarak öğrenilmiştir. Günümüzün küresel şartları, milli devletin olgunlaşma sürecine uygun, milli çıkarların vazgeçilmezliğini gözeten yeni realist birlikteliklerin kurulmasını gerektirmektedir." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin yaşadığı sorunlara rağmen eriştiği parlak seviyeyle bütün dikkatleri üzerine çektiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Küresel kaos ortamında Türkiye, giderek öne çıkan büyük bir bölgesel ve küresel aktör olarak emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Günümüzün kaotik şartlarında Türkiye; bağımsız, barışçı ama caydırıcı savunma ve güvenlik anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Türkiye; küresel pandemiye, ekonomik dalgalanmalara ve önemli bölgesel sorunlara rağmen odaklandığı 2023 ve sonrasının büyük ve güçlü ülkesi hedefine doğru kararlılıkla ilerlemektedir."

Yalçın, Türkiye'nin gerek bölgesinde gerekse dünyada bir kutup yıldızı gibi parladığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye; bölgesinde ve dünyada, enerjisini milli devletten alan güçlü bir konseptte paralel bir diplomasi takip etmekte, uluslararası ilişkilerini buna göre tanzim etmektedir. Türkiye, çıktığı yolda önündeki engelleri aşmak zorundadır. Türkiye'nin; belirlediği büyük hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikle kendi sınırları içinde bir ve bütün kalması elzemdir. Milli devlet yapısını kalıcı kılmak içinse terörle mücadelenin aman vermeden sürdürülmesi ve terörün bitirilerek bin yıllık toplumsal barışın kalıcı surette egemen kılınması şarttır."

Milli iradeye dayalı güçlü siyasi ortaklığın sürdürülmesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsallaşması bakımından önem taşıdığına da dikkati çeken Yalçın, Türkiye'nin içeride ve dışarıda birbirini tamamlayan bütüncül bir siyaset anlayışını hayata geçirmesinin en büyük teminatının milli mutabakattan feyiz alan Cumhur İttifakı olduğunu savundu.

"Kongre süreçleri tamamlandı"

Açıklamasında MHP'nin kongre süreçlerine ilişkin bilgi de veren Yalçın, 9 Ağustos tarihinde başlatılan il, ilçe kongrelerinin tamamlandığını kaydetti.

MHP'nin 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultaya hazır olduğunu aktaran Yalçın, şunları vurguladı:

"Kongrelerimizin huzur ve sükun ikliminde gerçekleşmesi için Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, teşkilat mensuplarımızca gösterilen özen ve sorumlu görev anlayışından dolayı teşekkür ve takdirlerimizi bildiriyoruz. Kongre çalışmalarının Genel Merkezimizle uyum içinde bitirilmesi, 14 Mart 2020'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay'ın kavrayıcı tarihi misyonu açısından güçlü bir mesaj niteliği taşımaktadır."

Açıklamasının sonunda MHP'nin ruhen ve bedenen milli ülkülere, büyük hedeflere ve Kızılelma'ya adanmış insanların partisi olduğunu belirten Yalçın, "MHP, milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası yolunda azimle ilerlemeye ve Cumhur İttifakı'nın siyaset ötesi yüksek hedeflerine katkıda bulunmaya var gücüyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Semih Yalçın, Türkiye, Milli, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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