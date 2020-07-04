Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı... - Son Dakika

Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı...

Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı... - Son Dakika

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