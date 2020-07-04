Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye 'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu