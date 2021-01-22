Son dakika haber: MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, partisinin kentte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir'in Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, "Amacımız İzmir'in hak ettiği hizmeti alması. Biz siyaseti bu amaçla yapıyoruz. Kentin yereldeki sorunlarının takip etmeye devam edeceğiz. İzmirliler her zaman en iyisini hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal da Şahin'e ziyareti için teşekkür etti.