Son dakika haber! MHP'li Akçay: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile) Meclisimiz, kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya... - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile) Meclisimiz, kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık ettiği toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'nin açılışından önceki süreci detaylı olarak aktararak, "Bu yüce meclis İstiklal Savaşımızı yöneten Gazi Meclistir. Gazi Meclis, bağımsızlığı karakter olarak benimseyen Türk milletinin eseridir. Gazi Meclis, teslimiyet belgelerini yırtıp atan iradedir" diye konuştu.

23 Nisan'ın Ergenekon'dan çıkış olduğunu, Türk milletinin tam bağımsız ve medeni şekilde birlik ve beraberlik içinde yaşama iradesi olduğunu bildiren Akçay, "Etnik köken, dil, mezhep, yöre ayrımı yapmaksızın milli devlet ülküsünde birleştiğimiz gündür. 23 Nisan, millet iradesinin devlet idaresine dönüştüğü gündür. 23 Nisan, cumhuriyete giden yolun kilometre taşıdır. 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği ve dünyada tüm çocuklara armağan edilen ilk tek bayramdır" dedi.

"Meclisimiz bugün de darbe ve vesayet heveslilerine, yabancılardan himaye ve iktidar dilenenlere karşı tedbirli olmak zorundadır"

TBMM'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası olduğuna dikkat çeken Akçay, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceği burada inşa edilmiş, kalkınma hamleleri bu çatı altında biçimlenmiş; demokrasi ve siyasi hayatımız bu sıralarda olgunlaşmıştır. Fakat milli irade son 60 yılda çeşitli darbe ve vesayet girişimlerine de maruz kalmıştır. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainler bu yüce çatıyı alçakça bombalamıştır. 101 yıl önce Polatlı'dan gelen top seslerine rağmen millet için çalışmaktan geri durmayan Meclisimiz, 15 Temmuz gecesi emperyal uşaklara hak ettikleri dersi vermiş ve yeniden gazi unvanı almıştır. Ancak ve maalesef, darbeci ve vesayetçi zihniyet henüz yok olmamıştır. Meclisimiz bugün de darbe ve vesayet heveslilerine, yabancılardan himaye ve iktidar dilenenlere karşı tedbirli olmak zorundadır. Bunlar hala en şeytani kılıkta, süslü maskelerle, bazen de gece yarısı bildirileriyle kendini gösterebilmektedir. Bu zihniyettekilere hatırlatırız ki devlet ve millet uyumaz, emekliye de ayrılmaz."

"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile) Meclisimiz, kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesine bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vizyonuyla yasama faaliyetlerini yürüttüklerinin altını çizen Akçay, "Bu sistem ile Gazi Meclisimiz 101 yıllık tarihinde yüzde 95 gibi önemli bir oranla yüksek temsiliyete kavuşmuştur. 12 parti, 5 grup ve 10 bağımsız milletvekiliyle çoğulculuğa, temsilde adalete ve sandalye dağılımları itibarıyla uzlaşmacı bir yapıya sahiptir. Meclisimiz, kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Diğer yandan yürütmede yüzde 50'den fazla yüksek bir temsiliyet, milli iradenin güçlü bir şekilde tahkim edilmesini sağlamıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kayıp yıllarını telafi etmektedir. Kör dövüşleriyle, demagojilerle, müzmin ve bağnaz muhalefet anlayışıyla her şeye karşı çıkarak kaybedecek vaktimiz yoktur" şeklinde konuştu. - ANKARA