Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız - Son Dakika

Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız

Gelen son dakika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kobani olaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı ve gözaltı kararlarını hatırlatarak, "Katile katil diyeceğiz, haine hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz.

Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kobani olaylarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı ve gözaltı kararlarını hatırlatarak, "Katile katil diyeceğiz, haine hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz. 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz, yok öyle yağma" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı kongresine katıldı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede Ankara Cumhuriyet Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında verdiği gözaltı kararını hatırlatan MHP'li Yönter, devletin hesap sorduğunu ifade ederek, "Bugün Kobani olaylarıyla ilgili 82 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Aralarında HDP'nin eski milletvekilleri var, merkez yönetim kurulu üyeleri var, belediye başkanları var. 6-7 Ekim 2014'te bir isyan provası yapıldı. Türk milletine ve Türkiye'ye kafa tutuldu. Altını çiziyorum, bu işlerle çok yakından ilgilendim. 793 şehit verdik. Kimisi polisti, kimisi askerdi, uzman çavuştu. Doğu ve Güneydoğu'da bütün illeri tuzaklamış bunlar. Maalesef dönemin mülki erkanı, komutanları ki çoğunluğu FETÖ'cü çıktı, şimdi içeride, hepsi göz yummuşlar. Mardin, Midyat, Nusaybin, Diyarbakır, Sur bütün her tarafta adını saymakla bitiremediğim il ve ilçelerimize el yapımı patlayıcıları köstebek yuvası gibi bütün her tarafa istiflemişler. Sokaklarda tünel kazmışlar, evleri yer altından birbirine bağlamışlar. Barikat dikmişler, büyük bir hazırlığın işaretiydi bu ve bugün bu hainlere, bu zalimlere, bu ahlaksızlara karşı Türk Devleti görevini yapıyor ve yapacak" dedi.

'793 ŞEHİDİMİZİN HESABINI BUNLARIN HEPSİNDEN SORACAĞIZ'Kobani olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmaya destek veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şehitlerin hesabının sorulacağını söyledi. Yönter, "Hakkımızı teslim edersek şerefimizden oluruz. Hak istiklal, hak devletin egemenlik hakkı, teslim olmayacağız. Bölücülere eyvallah etmeyeceğiz. Katile katil diyeceğiz, haine hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz. 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz, yok öyle yağma. Tünel kazarlarken, barikat dikerlerken, o dönemin sorumluları, askeri ve mülki erkandan bahsediyorum. Bunlar ne yapıyordu, nereye gidiyordu, nasıl buna sessiz, suskun kalıyorlardı?" diye konuştu.'12 ADA ANADOLU COĞRAFYASININ DENİZDEKİ UZANTISIDIR'MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 12 da meselesine ilişkin söylemlerini hatırlatan Yönter, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı davrandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ege'de önümüzü kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Gayri askeri statüde olması gereken ada, adacık, kayacık ya da coğrafi formasyonlarla ilgili Türk milleti tarihsel haklarından ödün vermeyecek. Müzakere ise müzakere. Görüşmelerin 5'incisi Brüksel'de başladı, hiç kimse masadan kaçmasın. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız. Genel Başkanımız bunu kamuoyuna deklare etti. 12 adayla ilgili duruşumuz belli, 12 ada Anadolu coğrafyasının denizdeki uzantısıdır. 12 ada haksız, hukuksuz, hayasız şekilde elimizden alınmıştır. Buna göz yumamayız. Çünkü 12 adada Türk'ün ayak izi, hatırası, Türkün kahramanlık destanları vardır. Öyle kolay kolay teslim etmek yok. Hani oralar askersizleştirilecekti? Yani gayri askeri statüde olacaktı? Hani silahsızlandırılacaktı? Uşi Anlaşması ile elimizden çıktı, Lozan ile gasbedildi. 1947 yılındaki Paris anlaşmasıyla da İtalya, Yunanistan dahil 16 ülkenin katılımıyla 12 ada göz göre göre Yunanlılara peşkeş çekildi. Paris Anlaşması'na biz taraf değiliz ama Paris Anlaşması ile Lozan Anlaşması'nın temeli şudur; bu adalar kesinlikle silahlandırılamaz. Asker sevk edilemez, bu amaçla kullanılamaz. Fakat Yunanistan bunun aksini yapmıştır."'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

12 ada egemenliğinin tartışılması gerektiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Şu anda uluslararası anlaşmalara uymadığından dolayı, uluslararası hukuku ihlal ettiğinden dolayı, bu adaların egemenliği tartışmalıdır. Bu tartışma uluslararası boyutu ile devam edecektir. MHP de bunun takipçisidir. Yani diyoruz ki 12 ada bize ait, bizim. 12 adanın her birinde şehidimizin kanı, gazimizin fedakarlık feryadı var. Sakız Adası'na bakın, Çeşme'nin tam karşısında. Kos Adası'na bakın Bodrum'un tam karşısında, Meis Adası'nı söylemeye gerek yok. Kaş'tan bağırsanız, Meis'ten duyulacak. Sayın Genel Başkanımız 12 adayı gündeme getirmiştir ve bu meseleyi yakından takip edeceğiz" diye konuştu.


Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız
Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız
Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız
Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız
Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız
Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Ulvi Yönter, Kobani, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | MHP'li Yönter: 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız - Son Dakika


Son Dakika

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