Edinilen bilgiye göre, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı Mimarsinan Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada M.S.B.'nin sürücüsü olduğu 38 DS 430 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücü M.S.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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