Son dakika haber! Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

17.07.2022 18:35
Son dakika haber! Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de mıcır yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı Mimarsinan Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada M.S.B.'nin sürücüsü olduğu 38 DS 430 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücü M.S.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 18:41:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement