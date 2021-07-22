ANTALYA'nın Serik ilçesinde, servis midibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada Ayşe Günal (46) yaşamını yitirdi, oğlu Ramazan Günal yaralandı. Kaza haberini alıp gelen Ahmet Günal, bir eşinin bir oğlunun başına gidip gözyaşı döktü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Serik Belek yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 07 C 82392 plakalı otel personeli taşıyan servis midibüsüyle Ramazan Günal'ın kullandığı ve annesi Ayşe Günal'ın da bulunduğu 07 YJZ 67 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle Ayşe Günal midibüsün altında kalırken, oğlu Ramazan Günal ise motosikletle yolda sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören çevredekiler hemen anne ve oğlunun yardımına koştu. Gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Ayşe Günal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Ramazan Günal ise Serik Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.BİR OĞLUNUN BİR EŞİNİN YANINA KOŞTURDUKaza sonrası olay yerine gelen Ahmet Günal ne yapacağını şaşırdı. Bir tarafta ölen eşi Ayşe Günal'ın diğer tarafta ise yaralı oğlunun yanına koşuşturup duran Ahmet Günal büyük üzüntü yaşadı.SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Günal'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Ramazan Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Ayşe Günal'ın otelde çalıştığı, oğlu Ramazan Günal'ın ise mesai bitiminde kendisini almak için otele geldiği ve birlikte eve döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.