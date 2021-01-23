Son dakika haber: Midyat'ta terör kurbanları için anma programı düzenlendi - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesi Başyurt köyünde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürülen 7'si çocuk 10 kişi için anma programı gerçekleştirildi.

Başyurt köyü Efeler mezrasında 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 7'si çocuk 10 kişi için mezarları başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, burada yaptığı konuşmada, 10 kişinin hiçbir suçu, kabahati olmadığı halde terör örgütünün zulmüne uğradığını söyledi.

"Birileri bu coğrafyada yaşayan insanlarımızı, Kürt kardeşlerimizi kendi emellerine alet etmektedir. Halen bu zulüm devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Azim devletimizin azim ve kararlılığı terör örgütünü bitirme noktasına getirmiştir. İnşallah bu yıl, onların son yılı olacaktır." diyen Dundar, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden Kutbeddin Ağırman (34) ise "O tarihte bir yaşındaydım. 34 sene geçti. Bu süre içinde devletin verdiği destekle ayaktayız. Devletimiz için biz de ayakta kalacağız." diye konuştu.

Programa, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şube Başkanı Bedrettin Doğan, şehit aileleri ve yakınları katıldı.