Son dakika haber: Migros'tan çalışanlarının kariyer yolculuğuna güçlü destek - Son Dakika

Son dakika haber: Migros'tan çalışanlarının kariyer yolculuğuna güçlü destek

06.11.2020 12:55
Son dakika haber: Migros'tan çalışanlarının kariyer yolculuğuna güçlü destek, System.String[]

Son dakika haberi: Migros İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak, "Migros olarak, 45 bini aşkın çalışanımıza Migros kariyerlerinin ilk gününden itibaren kişisel ve mesleki alandaki en güncel yetkinlikleri elde etmeleri adına içerikleri özel olarak oluşturulmuş birbirinden farklı eğitim ve...

Migros İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak, "Migros olarak, 45 bini aşkın çalışanımıza Migros kariyerlerinin ilk gününden itibaren kişisel ve mesleki alandaki en güncel yetkinlikleri elde etmeleri adına içerikleri özel olarak oluşturulmuş birbirinden farklı eğitim ve gelişim programları sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, çalışanlarının mesleki donanımlarını güçlendirmek üzere, uluslararası geçerlilikte eğitim ve sertifika programlarına katılımlarına destek veriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) yürüttüğü çalışmalara aktif katılım gösteren Migros, böylece perakende sektörüne kalifiye işgücü yetiştirilmesine de katkıda bulunuyor. Bu kapsamda, Perakende Yeterlilik Belgelendirme Merkezi'nin (PERAVOC) düzenlediği sınavlara katılan Migros mağaza çalışanları, kazandıkları "Satış Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi" ile sektörde Satış Danışmanı Sertifikasına sahip ilk perakende çalışanları oldu.

Zorlu geçen teorik ve performans sınavlarından 70 ve üzerinde puan alarak sertifika almaya hak kazanan Migros çalışanları, perakende sektörünün temel iş alanı olan "satış danışmanlığı" dalında, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerliliği olan yetkinlik belgesi almaya hak kazandı.

"Migros olarak çalışanlarımızın kariyer yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak, Migros Perakende Akademisi ile çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Migros olarak, 45 bini aşkın çalışanımıza Migros kariyerlerinin ilk gününden itibaren kişisel ve mesleki alandaki en güncel yetkinlikleri elde etmeleri adına içerikleri özel olarak oluşturulmuş birbirinden farklı eğitim ve gelişim programları sunmaktayız. Migros Perakende Akademisi bu açıdan bakıldığında tüm sektöre yetişmiş işgücü kaynağı sağlayan çok büyük bir okuldur. Çalışanlarımızın Satış Danışmanı sertifika sınav süreçlerini de başarıyla tamamlamasında, Migros Perakende Akademisi'nden almış oldukları eğitimler büyük rol oynamıştır. Çalışanlarımızın meslek gruplarına uygun olarak sertifika programlarına katılmalarına ve kariyer yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz. Sertifika programlarını, insan kaynağımızın ve hizmet kalitemizin gelişimi açısından çok değerli buluyoruz." açıklamasında bulundu.

MİGROS TİC. A.Ş., CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Migros'tan çalışanlarının kariyer yolculuğuna güçlü destek - Son Dakika


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