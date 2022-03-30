Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi

30.03.2022 17:22

- Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde dün Rusya tarafından füzeyle vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi.

- Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi

MIKOLAYIV - Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde dün Rusya tarafından füzeyle vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi.

Rusya, Ukrayna'daki birçok kente saldırılarını sürdürüyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan son açıklamaya göre, dün Rus füzesinin vurduğu Mikolayiv'deki valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısı ise 33 olarak bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, 35 görevli ve 8 teknik aracın çalışmalara destek verdiğini söyledi.

"Mikolayiv'de askeri hedefler yok"

Saldırı sonrası Danimarka Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mikolayiv'de askeri hedefler yok. Mikolayiv halkı, Rusya için tehdit oluşturmuyor" demişti.

Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi
Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika


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