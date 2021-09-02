Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika