Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika