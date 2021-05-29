Milas'ta orman yangını (4) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter, 5 dozer ve 200 orman işçisi müdahale etti. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,