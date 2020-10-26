Milas'ta tilki operasyonu - Son Dakika

- Milas'ta tilki operasyonu

MUĞLA - Milas'ta yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi'nde bulunan bir kuyuda tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, kuyuda halatlı bir düzenek kurdu. Düzenek yardımıyla kuyudan çıkarılan ve genel durumunun iyi olduğu gözlemlenen tilki daha sonra doğal ortamına bırakıldı.