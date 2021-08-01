MİLAS'TAKİ YANGINDA TERS DÖNEN ALEVLER BODRUM'UN MAZI MAHALLESİNİ YAKTI (2) - Son Dakika

DENİZDEN TAHLİYE EDİLDİLER

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin sıçradığı Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin Aşağı Mazı kesiminin tahliye edilmeye başladı. Tur tekneleri ile alınan 40 kadar kişi, Çökertme Koyu'na getirildi. Köylülerin arasında bölgedeki bir pansiyonda kalan turistlerinde bulunduğu belirtildi. Mahalledeki bir pansiyonda çalışan Feridun Akalar, "Sabah bu kadar değildi alevler. Birden çoğaldı. Karayolu'nu alevler sardığı için araçlarımıza orada kaldı ulaşamadık. Bizler de denizden tahliye ediliyoruz, Alevler Hurma ve Çökerme mahallelerine doğru ilerliyor" dedi. Mazı Mahallesi, dün çıkan Bodrum yangınında Mazı mahallesi gece tahliye edilmişti ancak alevlerin kontrol altına alınması üzerine köylüler tekrar evlerine dönmüştü.