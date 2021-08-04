Son dakika haber... Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (5) - Son Dakika

HİDROJEN TANKLARI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIBu arada yangının sıçraması ihtimaline karşı termik santralin çevresinde hendeklerin kazıldığı ve hidrojen tanklarının tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirdi.

Muğla 'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Bölgede bulanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.

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