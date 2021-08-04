Son dakika haber... Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (5) - Son Dakika

YANGIN TERMİK SANTRALE SIÇRADI
Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gündür devam eden yangın, yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Bölgede bulanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.HİDROJEN TANKLARI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIBu arada yangının sıçraması ihtimaline karşı termik santralin çevresinde hendeklerin kazıldığı ve hidrojen tanklarının tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirdi.
Hande NAYMAN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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