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Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

15.01.2022 14:34
Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da hayatını kaybeden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da hayatını kaybeden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için cenaze töreni düzenlendi.

80 yaşında vefat eden Edibali için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile akrabaları ve partililer katıldı.

Edibali'nin cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) devlet töreninin ardından İstanbul'a götürülecek. 16 Ocak Pazar günü de Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

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Millet Partisi, Cenaze, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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