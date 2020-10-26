Son dakika haber... Milletvekili Erbaş'tan "Koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyalım" çağrısı - Son Dakika

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) ile ilgili verilen mücadelede alınan kararlara herkesin titizlikle uyması gerektiğini belirtti.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm birimleriyle Kovid-19 ile ciddi bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Salgın nedeniyle birçok kesimin sıkıntı çektiğini ve tedbirlerin yaşanan sıkıntının bir an önce bitmesi için alındığını kaydeden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 ilk çıktığında evlerde kaldık, hasta olduk. Bütün esnaf kardeşlerimiz uzun süre kan ağladılar ama sonradan da bir rehavete kapıldık gibi bir izlenim var. Birçok işveren rehavete kapıldı. Kesinlikle önlemleri kulak ardı etmeye başlamışlar. Çember çok daralıyor, bundan 1-2 ay önce birkaç vaka duyuyorduk, şimdi ailemize, komşularımıza kadar gelmeye başladı. Son derece gayretli ve çalışkan bir Valimiz var. Bu konuyu kendisine şiar edinmiş. Çok sıkı önlemler ve denetimler yapılması konusunda da ciddi olarak gayret gösteriyor. Sonuçta Vali'nin ve ekibinin yaptığı bu gayret, bundan sonra sokağa çıkma yasağı gelmesin veya koronavirüs çıktığı zamanki kısıtlamaları tekrar yaşamayalım diye şimdiden önlem almak istiyor. Testi kırıldıktan sonra bir anlamı kalmıyor."