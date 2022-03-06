Son dakika haber... Milletvekili Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin kentte yürüttüğü çalışmaların sürdürülebilir kırsal kalkınma için kilit rol oynadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla tarımın ne kadar stratejik sektör olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"İçme, kullanım ve tarımsal sulamanın da yaşanan kuraklık döneminde önemini hepimiz gördük. Bölge Müdürümüzden projeleri tekrar dinledik. Tepebaşı Gündüzler Barajı ve Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti tamamlandı. 4 barajımız ve 11 sulama tesisimiz inşaat halinde. Bunlar tamamlandığında şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir değer oluşacak. Eskişehir-Tepebaşı Gündüzler Barajı Projesi'nde, 8,30 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 12 bin 20 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 280 milyon lira olan barajda, gövde dolgu imalatları tamamlanmıştır. Mayıs ayında su tutulması planlanmaktadır. Gökpınar Barajı Projesi'nde, 96,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 60 bin 800 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 615 milyon lira olan barajda tüm imalatlar tamamlanmıştır. 2021 yılı eylül ayında su tutulmuştur. Sarıcakaya Laçin Barajı Projesi'nde, 1,63 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 4 bin 150 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 75 milyon lira olan barajda yüzde 79 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Mihalgazi Alpagut Barajı Projesi'nde 1,30 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 2 bin 520 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 65 milyon liradır. 1 Şubat 2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir."