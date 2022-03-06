Son dakika haber... Milletvekili Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Milletvekili Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi

06.03.2022 14:27
Son dakika haber... Milletvekili Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin kentte yürüttüğü çalışmaların sürdürülebilir kırsal kalkınma için kilit rol oynadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla tarımın ne kadar stratejik sektör olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Günay, şu ifadeleri kullandı:

"İçme, kullanım ve tarımsal sulamanın da yaşanan kuraklık döneminde önemini hepimiz gördük. Bölge Müdürümüzden projeleri tekrar dinledik. Tepebaşı Gündüzler Barajı ve Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti tamamlandı. 4 barajımız ve 11 sulama tesisimiz inşaat halinde. Bunlar tamamlandığında şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir değer oluşacak. Eskişehir-Tepebaşı Gündüzler Barajı Projesi'nde, 8,30 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 12 bin 20 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 280 milyon lira olan barajda, gövde dolgu imalatları tamamlanmıştır. Mayıs ayında su tutulması planlanmaktadır. Gökpınar Barajı Projesi'nde, 96,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 60 bin 800 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 615 milyon lira olan barajda tüm imalatlar tamamlanmıştır. 2021 yılı eylül ayında su tutulmuştur. Sarıcakaya Laçin Barajı Projesi'nde, 1,63 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 4 bin 150 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 75 milyon lira olan barajda yüzde 79 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Mihalgazi Alpagut Barajı Projesi'nde 1,30 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 2 bin 520 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Toplam maliyeti 65 milyon liradır. 1 Şubat 2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir."

YORUMLAR
500
Milletvekili Gündoğdu: 'Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar' Milletvekili Gündoğdu: 'Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar' Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu Eskişehir'de kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milletvekili Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 14:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Milletvekili Günay, Eskişehir'deki DSİ yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement