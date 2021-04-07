Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi - Son Dakika

Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi

07.04.2021 17:35
Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi, System.String[]

Son dakika haberleri: AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu ilçesine Güreş Eğitim Merkezi ile yüzme havuzu, İskilip ve Bayat ilçelerine ise Gençlik Merkezleri yapılacağını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu ilçesine Güreş Eğitim Merkezi ile yüzme havuzu, İskilip ve Bayat ilçelerine ise Gençlik Merkezleri yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yeni yatırımlar için ilgili kurumların bakanlığa davet edilerek sözleşmelerinin imzalanarak, süresi içerisinde inşası tamamlanacak olan tesislerin halkımızın hizmetine sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla her geçen gün hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Kavuncu, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, sanat, spor, bilim ve kültür alanlarında insanlığa katkı sağlayan nesiller yetiştirmek en önemli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da yapılan U23 Türkiye Güreş şampiyonasında Türkiye 1'incisi olan Mert İlbars ve Türkiye 2'ncisi olan Samet Yaldıran'nın Sungurlulu olduğunu hatırlatan Kavuncu, ata sporu güreşte yetenekli sporcuları sinesinde barındıran Sungurlu'ya yapılacak güreş eğitim merkezinde al bayrağımızı şerefle dalgalandıran yeni şampiyonlar yetişeceğine inandığını ifade etti

2023, 2053, 2071 Türkiye'sini kendilerine emanet edeceğimiz nesillerimizin bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller olarak yetişmeleri hayati önemi sahip olduğuna dikkat çeken Kavuncu, "Zira gençlerimizin, nesillerimizin sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi, emanetimizin yarınlara daha güçlü bir şekilde taşınmasına vesile olacaktır. Bu gerçeklikten hareketle, ilimize yapılan ve yapılacak olan gençlik merkezlerini bütün spor yatırımlarını, kültür merkezleri yatırımlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Bundan sonra da, ilimiz genelinde söz konusu yatırımlarımız artarak devam edecektir. İlimize, ilçelerimize yapılan yatırımlar ve desteklerinden dolayı gençlerin, sporcuların hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimiz ve ilçelerimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni yıldızların yetişmesine vesile olacak olan yatırımlar Çorum'umuza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi
Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Milletvekili Kavuncu'dan 3 ilçeye yatırım müjdesi - Son Dakika


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