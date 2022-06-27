Son dakika haber | Milletvekili Şahin, hastane inşaatını inceledi - Son Dakika
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Son dakika haber | Milletvekili Şahin, hastane inşaatını inceledi

27.06.2022 16:21
Son dakika haber | Milletvekili Şahin, hastane inşaatını inceledi

Son dakika haber... AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Dutlu Mahallesi'ndeki inşaatı gezen Şahin, çalışmalarla ilgili yetkililerden ilgi aldı.

Yapılacak hastanenin Nizip ilçesiyle çevre ilçelerdeki sağlık ihtiyaçlarına da önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, "Hastanemizde fiziki gerçekleşme yüzde 40 seviyesine ulaştı. Çalışmalar planladığı şekilde ilerliyor. Kardiyovasküler ve anjiyo ünitesinin de bulunacağı hastanemiz tamamlandığında ilçemiz Avrupa standartlarında kusursuz bir hastaneye kavuşacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milletvekili Şahin, hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

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