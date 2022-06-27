Yapılacak hastanenin Nizip ilçesiyle çevre ilçelerdeki sağlık ihtiyaçlarına da önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, "Hastanemizde fiziki gerçekleşme yüzde 40 seviyesine ulaştı. Çalışmalar planladığı şekilde ilerliyor. Kardiyovasküler ve anjiyo ünitesinin de bulunacağı hastanemiz tamamlandığında ilçemiz Avrupa standartlarında kusursuz bir hastaneye kavuşacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Milletvekili Şahin, hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

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