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Son dakika haber! Milli boksörlerin karıştığı kavganın davası karar bağlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Milli boksörlerin karıştığı kavganın davası karar bağlandı

01.10.2021 12:31
Son dakika haber! Milli boksörlerin karıştığı kavganın davası karar bağlandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Şişli'de bir avukatlık bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin, aralarında milli kick boksçu Samet Keser ile kardeşi milli boksör Seyda Keser'in bulunduğu 5 müşteki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Şişli'de bir avukatlık bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin, aralarında milli kick boksçu Samet Keser ile kardeşi milli boksör Seyda Keser'in bulunduğu 5 müşteki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, boksçu kardeşleri 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Şişli'de bir avukatlık bürosunda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin, aralarında milli kick boksçu Samet Keser ile kardeşi milli boksör Seyda Keser'in bulunduğu 5 müşteki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki sanıkların avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık Erdem Aytek'in avukatı Ali Cenk Ahi, müvekkilinin beraatını istedi. Mahkemede, önceki savunmalarını yineleyen diğer taraf avukatları da, mütalaada aleyhlerine olan hususları kabul etmeyerek müşteki sanıkların beraatlarını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müşteki sanıklar Erdem Aytek ile Ebubekir Nurullah Özdoğan'ın üzerilerine atılı 'silahla tehdit' suçundan kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

Heyet, müşteki sanıklar Erdem Aytek ile Ebubekir Nurullah Özdoğan'ın müşteki sanık Samet Keser ile Seyda Keser'e yönelik 'basit yaralama' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açılmışsa da, şikayetten vazgeçilmesi gerekçesiyle suçlamanın ayrı ayrı düşürülmesine karar verdi.

Müşteki sanıklar Hakkı Kaya, Samet Keser ve Seyda Keser'in müşteki sanık Ebubekir Nurullah Özdoğan'a yönelik 'silahlı basit yaralama' suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmışsa da, yargılama sonucu silah kullanılmadığının anlaşılması ve Özdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesi gerekçesiyle haklarındaki suçlamanın ayrı ayrı düşürülmesine hükmetti. Müşteki sanıklar Hakkı Kaya, Samet Keser ve Seyda Keser'i müşteki sanık Erdem Aytek'e yönelik 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, boksör kardeşler Samet Keser ve Seyda Keser ile Hakkı Kaya, Erdem Aytek ve Ebubekir Nurullah Özdoğan, 'müşteki-sanık' olarak yer almıştı. İddianamede, tarafların geçen yıl ekim ayında alacak verecek meselesi nedeniyle hukuk bürosunda bir araya geldikleri, burada çıkan tartışmanın ardından kavga ettikleri belirtilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'silahla tehdit' ve 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde silahla kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 9 aydan, 7 yıl 3 aya kadar hapse mahkum edilmeleri istenmişti. - İSTANBUL

İstanbul, Mahkeme, Şişli, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Milli boksörlerin karıştığı kavganın davası karar bağlandı - Son Dakika


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