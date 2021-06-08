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Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: "Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir" - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: "Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir"

08.06.2021 13:57

Son dakika gündem haberine göre - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: "Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Türkiye, pandeminin başladığı günden itibaren dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir.

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: " Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir"

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Türkiye, pandeminin başladığı günden itibaren dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir. Özellikle online eğitim okullar kapatılır kapatılmaz hizmete sokan tek ülkeyiz" dedi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen "Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi kapsamında, Türkiye'de ikamet eden geçici koruma altındaki yetişkin Suriyeli bireylere yönelik Türkçe dil eğitimleri, Ankara'da düzenlenen Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu'nda ele alındı. Kalkınma, insani yardım ve eğitim camiasını bir araya getiren etkinlikte ulusal ve uluslararası uzmanlar; yenilikçi eğitim ve öğrenme modellerini, mülteciler dahil kırılgan grupların eğitimi, öğrenme ihtiyaçlarını ve uzaktan öğrenme sistemlerini ele aldı. Proje ile Türkiye'nin on ilinde 53 Halk Eğitimi Merkezinde 52 binden fazla yetişkin Suriyeli bireyler, uzaktan eğitimi de içeren 'Harmanlanmış Eğitim Modeli' ile Türkçe dil eğitimi aldı.

Forumda konuşan Bakan Yardımcısı Safran, okul dışı ortamlarda bilgiye erişimi sağlayacak bir anlayışa ve kurumsal kimliğe sahip olmak gerektiğinin altını çizerek, "Bahsettiğim durum hayat boyu öğrenen toplumu ve bireyi ifade etmektedir. Gayemiz hayat boyu öğrenme anlayış ve farkındalığını oluşturabilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için bizler bakanlık olarak günün ihtiyacına uygun hayat boyu öğrenme politikalarını iyileştirmek, fiziki teknik ve beşeri altyapımızı güçlendirmek zorundayız. Türkiye bu noktada 1926 yılında kurduğu Halk Terbiye Şubesi ile hayat boyu öğrenmeyi daha sistematik olması konusunda ilk adımları atmıştır. 2011 yılında ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurarak teşkilat yapısını güçlendirmiştir. Her il, ilçe, mahalle ve sokağında tamamen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme kurslarımızla bu anlayışı yerleştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Hayat boyu öğrenme politikalarının tüm bireyleri kapsadığını fakat farklı durum şart ve koşullara uygun özel politikalar geliştirildiğini söyleyen Safran, kadınların, işsiz durumdaki vatandaşların, yaşlıların, engel durumu nedeniyle eğitimden uzak kalanların ve göçmenlerin bu kesimde olduğunu belirtti.

Suriyelilerin eğitime erişebilmesi adına çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Yardımcısı Safran, bu konuda önem verilen konu başlığının Türkçe dilinin öğrenilmesi olduğunu kaydetti.

"Türkiye dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir"

Dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini bildiren Bakan Yardımcısı Safran, "Başta sağlık sistemi olmak üzere ekonomik ve eğitim üzerinde olumsuz etkileri yok sayılmayacak salgının üstesinden gelebilmek adına eğitim alanında görev alan yöneticiler olarak kesintisiz hizmet sunumu yoğun mesai harcıyoruz. Övünerek söylemeliyim ki Mart 2020'den bu yana örgün eğitim çağındaki vatandaşlarımıza eğitim bilişim ağı üzerinden kesintisiz eğitim imkanı sağladık. Birtakım kurumlar ve kişilerce Türkiye dünyada en fazla okul kapatan ülke olarak anılıyor ve böyle bir yanlış algıya sebep veriliyor. Türkiye, pandeminin başladığı günden itibaren dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir. Özellikle online eğitim okullar kapatılır kapatılmaz hizmete sokan tek ülkeyiz. Diğer ülkeler okulları kapattığı zaman öğrenciyle bağlarını koparıyorlardı. Bizim ülkemizde okullar kapalı olduğunda hiçbir öğrenci, öğretmen ve veli ilişkisi sona ermemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Programa UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardm Programı Bölüm Başkanı Libor Chlad, BM Genel Sekreter Yardımcısı Mirjana Spolijaric de katılım gösterdi.

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: 'Türkiye, dünyada eğitime ara vermeyen tek ülkedir' - Son Dakika


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