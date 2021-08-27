Milli Eğitim Bakanı Özer'den AK Parti İzmir İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İzmir Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Özer, valilikte düzenlenen "İzmir Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldıktan sonra Bayraklı ilçesindeki AK Parti İzmir İl Başkanlığına geldi.
Özer'i, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile parti yöneticileri karşıladı.
Özer, daha sonra Sürekli'nin makam odasına geçti.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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