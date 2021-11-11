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Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya geldi

11.11.2021 14:04
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya geldi

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer, Bjerde ve beraberindeki heyetle MEB Tevfik İleri Salonu'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Dünya Bankası ile ortak yürütülen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi", "Okullarda Afet Riski Yönetimi", "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim" projeleri ile salgın sürecinde okulların açık tutulması için gerekli tedbirler ve eğitime erişimin desteklenmesi konuları ele alındı.

Özer, Bakanlık olarak Dünya Bankası ile çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek göreve geldikten sonra önceliklerini eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturduğunu aktardı. Türkiye'de son 20 yıl içerisinde eğitime erişimi artırmak ve okullaşma oranlarını yükseltmek için ciddi yatırımlar ve öğretmen alımı yaptıklarını anlatan Özer, eğitim kalitesindeki artışın uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığını ifade etti.

Bakan Özer, okul öncesi eğitime erişimin artırılması, okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olmak üzere dört temel öncelik belirlediklerini dile getirdi.

Meslek liselerinin kapasitesini ve üretim niteliğini artırabilmek için 50 Ar-Ge merkezi kurduklarını anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, Dünya Bankasıyla olan projeleri de dört temel önceliğimize göre yeniden şekillendirmek istiyoruz. Bir önceki toplantımızda da cari olarak yaklaşık 160 milyon dolar olan projeyi bu çerçevede şekillendirmeyle ilgili prensipte anlaşmıştık. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin olduğu bu kadar büyük ölçekli bir eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik yapılacak yatırımlar dünyada farklı ülkeler için çok büyük örneklik teşkil edecektir."

"Eğitim alanında birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum"

Bjerde de Bakanlığın en çok memnun olduğu projelerinden birinin uzaktan eğitim ve dijitalleşme alanındaki çalışmaları olduğuna işaret ederek "Şu an devam eden aktif üç projemiz var. Eğitim alanında birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Bakanlığın belirlediği öncelik alanlarının, Dünya Bankasının da öncelik alanları arasında yer aldığına dikkati çeken Bjerde, Türkiye'de eğitim alanında yapılacak çalışmaların diğer ülkelere de örnek gösterilebileceğini ifade etti. Bu kapsamda, mevcut projelerde güncelleme yapacaklarını bildiren Bjerde, Türkiye'nin yeni projelerini de destekleyeceklerini duyurdu.

Görüşmede, Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Cemal Yıldız da yer aldı.

Dünya Bankası, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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