Bakan Selçuk, Bartın'da "Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne Katıldı - Son Dakika

Bartın programı kapsamında Bakan Ziya Selçuk, Bartın Valiliğini ziyaret ederek Vali Sinan Güner ile görüştü. Daha sonra Bakan Selçuk, Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin daha iyi eğitim görebilmeleri için el birliğiyle projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Bilimsel kimliği, disipliniyle öne çıkmış üstat Fuat Sezgin'in adına okul açmakla çocuklara bir vizyon, hedef ve rol model gösterildiğine işaret eden Selçuk, okulların açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek "Burada açacağımız okulların elbette çok teknik detayları var. Emin olun ki öğretmenlerimizin, çocuklarımızın daha mutlu olacağı ortamlar hazırlamak temel gayemiz. Çocuklarımızın okula severek gitmesi yine arzularımız arasında. Bütün bunları yaparken istiyoruz ki çocuklarımız sanat, spor, kültür, bilim anlamında çok daha iyi yetişsinler, daha donanımlı olsunlar. Bugün ilkokula başlayan çocuklar 2040'a doğru çalışma hayatına atılacak ve bize bir soru soracaklar, 'Siz bizi neye hazırladınız? ' diye. O günün dünyasındaki büyük değişimler, tüm dünyayı sarsacak. Bu sarsıntıya hazır olmak için de görüyorum ki Bartın'ın büyük hazırlıkları var. Okullarımızda ortaya çıkacak başarılar, çocuklarımızın ortaya koyacağı bilimsel projeler, çalışmalar, eğitimsel başarılar, geleceğe yatırım olarak görülecektir. " diye konuştu. "Telafide Ben de Varım çalışmasını başlatmış bulunuyoruz" Selçuk, Kovid-19 sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de bazı sorunlara ve eksikliklere yol açtığını dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim vazifemiz, bu eksikleri tamamlamaktır. Bu vesileyle 'Telafide Ben de Varım' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. İnşallah 5 Temmuz'da da asıl program başlayacak. Bu süreçte telafide Bartın'ın gereken her türlü hazırlığını yaptığını görüyorum. Buraya katkı vermekten ne kadar mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Atölyelerimizin sayısını burada artıracağız ve atölyelerle zenginleşen okullarda daha mutlu çocuklar olacak inşallah. Bütün bu çalışmalar yürütülürken Bartın'ın artık kendi içine kapanan değil, çevre illerle yarışan değil, dünya başkentleriyle yarışan bir şehir haline gelmesi için de ne gerekirse yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın buralara verdiği önemin farkındayız. Eğitime verdiği önemin farkındayız. Biz de bu yolda arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. " Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile tören alanından canlı bağlantıyla Amasra, Ulus, Kurucaşile ilçelerinde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışını yaptı. Bakan Selçuk ve ekibi, daha sonra Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini gezdi.