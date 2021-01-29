Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar"

29.01.2021 11:12
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan başarılarının grafiğini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar' - Son Dakika


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