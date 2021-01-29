Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan başarılarının grafiğini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.

(İHA)