Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kentteki programı kapsamında Öğretmenevi'nde öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk, Merzan Mahallesi'ndeki Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Selçuk, gençlerle birlikte müzik, sanat, spor çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Öğretmenlerle toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu salgın döneminin getirdiği birtakım kopuklukları iyileştirmek için hep beraber gayret ediyoruz. O yüzden de burada gördüğüm manzara beni çok çok mutlu etti. Öğretmenlerimize, yöneticilerimize müteşekkirim. Hakkari'de, Yüksekova'da gördüklerim benim açımdan çok umut vericiydi. Bir gelecek perspektifi oluşturduk. İnşallah çok daha iyisini hep beraber yapacağız. "

Öğrencilerle masa tenisi oynayıp onların okuduğu türkülere eşlik eden Selçuk, daha sonra Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kurulan öğrenci kampını ziyaret etti.

Bakan Selçuk'a ziyaretlerinde Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri eşlik etti.