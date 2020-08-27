Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk mesleki gelişim programına katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelmesi

İstiklal Marşı okunması

Bakan Selçuk ve katılımcıların kendilerine ayrılan yerlerde oturması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programına katıldı. -Detaylar-