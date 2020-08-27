Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk mesleki gelişim programına katıldı
Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelmesi İstiklal Marşı okunması Bakan Selçuk ve katılımcıların kendilerine ayrılan yerlerde oturması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelmesi
İstiklal Marşı okunması
Bakan Selçuk ve katılımcıların kendilerine ayrılan yerlerde oturması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programına katıldı. -Detaylar-
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