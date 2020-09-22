Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi'ni tanıttı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi'ni tanıttı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okuyan Balık vasıtasıyla çocuklarımızın duygusal, sosyal, dil gelişimlerinin ilerlemesini, okuma davranışlarının yüksek seviyede kendini göstermesini umuyoruz.

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi'ni tanıttı Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okuyan Balık vasıtasıyla çocuklarımızın duygusal, sosyal, dil gelişimlerinin ilerlemesini, okuma davranışlarının yüksek seviyede kendini göstermesini umuyoruz. Büyükler gibi küçükler de okuyarak güzelleşecek." dedi.

Selçuk, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı"na katıldı.

Bazı kademelerde, dün yüz yüze eğitimin herhangi bir sorun yaşanmadan başladığını anımsatan Selçuk, birinci sınıfta ve ilkokulda bulunan çocukların okuma zevklerini geliştirmenin önemli olduğuna işaret etti.

Çocukların hikayelerle birbirlerini tanımalarını, empati yapmalarını, duygularını paylaşmalarını istediklerini belirten Selçuk, bu çalışmaları hazırlarken bilim insanlarının desteğini aldıklarını, duruma disiplinler arası bir bakışla yaklaştıklarını ifade etti.

Çocukların sadece hikaye okumadığını müfredatın içeriğiyle ilgili bir çalışma da yaptığını dile getiren Selçuk, çocukların duygu dünyalarını hikayeler üzerinden geliştirmeyi önemsediklerini söyledi.

Akademik çalışmaların yanı sıra çocukların yaşam ve duygusal becerilerini geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, kitapların içeriği hazırlarken değerleri dikkate alan, çocukların hayal güçlerini destekleyen, yaş seviyelerine uygun içerikler oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk, öğretmenlerin hikayelerden dersleri işlerken yararlanacağını bildirdi. Kütüphanenin içeriğinin zamanla zenginleştirileceğine değinen Selçuk, "Okuyan Balık vasıtasıyla çocuklarımızın duygusal, sosyal, dil gelişimlerinin ilerlemesini, okuma davranışlarının yüksek seviyede kendini göstermesini umuyoruz. Büyükler gibi küçükler de okuyarak güzelleşecek." diye konuştu.

Selçuk'un konuşmasının ardından farklı illerde sesli kütüphaneyi ziyaret eden çocuklarla çevrim içi bağlantı yapıldı. Aralarında görme engelli bir çocuğun da yer aldığı öğrenciler, Bakan Selçuk'a okuduğu kitaplardan bahsederek, kütüphaneyi nasıl bulduklarını anlattı.

EBA'da yaşanan yoğunluk

Programın ardından Bakan Selçuk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selçuk bir basın mensubunun, bazı kademelerde dün okulların açıldığını anımsatarak ilk gün bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını sorması üzerine, "İlk gün itibarıyla katılım beklentimizin üstündeydi. Bu bizi mutlu etti. Bir hafta içerisinde genel sayılar da gelecek. Ama ilk gün izlenimimiz, bütün illerden, ilçelerden özellikle birinci sınıflarda yüksek bir katılım vardı. Kontrollü şekilde tüm öğretmenlerimiz, müdürlerimizi bu işe kendilerini adadılar ve herhangi bir sorun olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, bu konudaki tedbirleri daha artıracaklarına işaret etti.

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan yoğunluğa ilişkin soruya ise Bakan Selçuk, "Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu, dünyanın çok büyük sitelerinde de kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor, belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." yanıtını verdi.

EBA destek merkezlerinin sayısının 8 bin 668 olduğunu, akşama kadar bu sayısının 9 bini bulacağını tahmin ettiğini belirten Selçuk, gereken tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Bazı özel okulların bütün sınıflardaki öğrencileri okula çağırmasına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konudaki haberlerin kendilerine de ulaştığının altını çizdi.

Bakan Selçuk, "Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması, konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu, ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınıp, cezalar verilir. Endişeniz olmasın." dedi.

"Sadece okullara mı verilir, yoksa veliler de bir yaptırımla karşı karşıya kalır mı?" sorusuna Selçuk, "Bu okullarla ilgili bir konu, mevzuatın gerektirdiği şekilde yapılır?" karşılığını verdi.

Selçuk, bazı öğrencilerin internet ve bilgisayar sorunu yaşamasına ilişkin soruya karşılık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz zaten birtakım çabalar içindeyiz, dün de bazı toplantılar oldu. EBA destek merkezlerinin 9 bine yaklaştığını ifade ederken, aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Bu arada hayırseverlerin desteği var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ülke ölçeğinde, valilikler, kaymamaklıklar, il, ilçe müdürlükleri, hatta muhtarlıklar çok yoğun biçimde bu konuyla ilgili katkı sağlamaya çalışıyorlar. Öğrencilerimizin çok büyük kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz, bu yoğunluktan ve EBA'daki tıkanmadan da yaşanan sorundan da bunu anlıyoruz. "

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Balık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi'ni tanıttı Açıklaması - Son Dakika

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