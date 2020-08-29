Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk grubundaki öğretmenlerimizi biliyoruz
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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