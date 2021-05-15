Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2)

15.05.2021 16:29

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin, Kovid-19 salgınının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden emin olmaları gerektiğini belirterek, bu süreçte psikolojik açıdan ihtiyaç hissettikleri anda Bakanlık uzmanlarına ulaşabileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin, Kovid-19 salgınının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden emin olmaları gerektiğini belirterek, bu süreçte psikolojik açıdan ihtiyaç hissettikleri anda Bakanlık uzmanlarına ulaşabileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, "Liselilere Tavsiyeler" başlığıyla 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı önerilerde bulunduğu videolar paylaştı.

Türkiye'de dokuzuncu sınıfta 1 milyon 622 bin 153, onuncu sınıfta 1 milyon 209 bin 317, on birinci sınıfta 933 bin 87, on ikinci sınıfta ise 983 bin 753 öğrenci bulunduğunu aktaran Bakan Selçuk, "Salgının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden emin olsunlar. Bazen bu durumla baş etmekte ve salgının psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Bu çok olağan bir durum." dedi.

Selçuk, tüm öğrencilerin görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebileceğini ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabileceğini dile getirerek, "Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632'yi arasınlar lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar." çağrısını yaptı, "Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız." diye konuştu.

Kitap okumanın sadece Türkçe dersinin değil, bütün derslerin başarısını arttıran bir alışkanlık olduğunu söyleyen Selçuk, tüm öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

"OGM Materyal Soru Bankası" adlı mobil uygulama üzerinden, her lise kademesi için 3 bin 500'er soru içeriğine ulaşabileceğini hatırlatan Bakan Selçuk, platformda deneme sınavlarının da yer aldığını bildirdi.

9. sınıf öğrencilerine tavsiyeler

9. sınıf öğrencilerinin dünya küresel bir salgından geçerken, derslerinin başında olduğunu, zorlandıklarını ama sorumluluklarını hiç bırakmadıklarını vurgulayan Selçuk, "9. sınıflar önce kendileriyle gerçekten gurur duysunlar." dedi.

Bu kademedeki öğrenciler için EBA platformu üzerinden hazırlanan 14 etkileşimli kitap, beceri temelli etkinlikler, kazanım kavrama etkinlikleri olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Konu tekrarını video ile yapmak isterlerse 8 derse dair 186 konu özeti EBA platformumuz üzerinden yayınlanıyor. 288 ders videosu da TRT EBA Lise kanalında yayınlıyor. Hem de günde birkaç tekrarla. Bekleriz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, soru çözmek isteyen 9. sınıf öğrencilerine, dijital erişime açılan 586 soruluk 9. sınıf tekrar testleri kitabına EBA üzerinden ulaşmalarını, eğlenerek çalışmak isteyenlerin ise Bilgi Küpü, Boşluk Doldurma, Kelime Sıralama, Sınıflandırma gibi dijital etkinliklere göz atmalarını tavsiye etti.

10. sınıf öğrencilerinin canlı derslere katılım oranı yüksek

İstatistiklere göre 10. sınıf öğrencilerinin canlı derslere katılımının yüksek olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirten Selçuk, "Küresel salgın nedeniyle eğitim hayatlarının belki de en keyifli yılları olan lisenin ilk iki senesini ne yazık ki, uzaktan eğitimle geçirdiler. Yine de çalışmayı bırakmadılar, sorumluluklarını yerine getirdiler ve yaşama sıkı sıkı tutundular. Bence her şeyden önce kendileriyle gurur duysunlar." dedi.

Selçuk, öğrencilerin canlı derslere sıkı sıkıya devam etmeleri tavsiyesinde bulunarak, konu tekrarı yapmak isteyenler için TRT EBA lise kanalında 324 farklı ders videosunun olduğunu, gün içinde tekrarlarının da verildiğini, EBA platformunda 8 derse dair de konu özeti videoları bulunduğunu anımsattı.

Bakan Selçuk, EBA platformunda 10. sınıflar için hazırlanmış 15 etkileşimli kitap ve 980 beceri temelli etkinliğin yer aldığını hatırlatarak, "646 sorudan oluşan 10. sınıf Tekrar Testleri kitabımızı da dijital olarak erişime açtık, EBA platformumuz üzerinden ulaşabilirler. 'İşi daha eğlenceli hale getirmek istiyorum.' derlerse TRT EBA Lise Kanalı'mızda yayınladığımız interaktif bilgi yarışmalarının devam ettiğini de kendileriyle paylaşmak isterim." diye konuştu.

EBA, 11. sınıf öğrencilerinin kaynak kitap ihtiyacına yanıt veriyor

Bakan Selçuk, 11. sınıf öğrencileri için yayımladığı videoda ise bu kademedeki öğrencilerin küresel bir salgının gölgesinde gençlik yaşadıklarını ve dilediklerince sosyalleşemeden, enerjilerini harcayamadan lise hayatlarına devam ettiklerini, bunun bile başlı başına takdir edilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.

Soruları dijital ortam yerine kitaptan çözmek isteyen bu kademedeki öğrenciler için 787 sorudan oluşan 11. sınıf tekrar testleri ile 8 derse dair konu özetlerine EBA üzerinden ulaşılabileceğini kaydeden Selçuk, 324 ders videosu ile de TRT EBA lise kanalından ders tekrarı da yapılabileceğini hatırlattı.

Selçuk, kaynak kitaba ihtiyaç duymaları halinde 11. sınıf öğrencilerini EBA'da 14 etkileşimli kitap, 10 beceri temelli kitap ve 9 kazanım kavrama etkinlik kitabının beklediğini belirtti.

12. sınıf öğrencilerine tavsiyeler

Kovid-19 salgını sürecinin en kaygılı öğrenci grubunun 12. sınıflar olduğunu dile getiren Selçuk, "Haklılar. Bir salgının gölgesinde gelecekleri için çok önemli olan bir sınava hazırlanmak hiç kolay değildi. Biz de bu kaygıyı onlarla birlikte yaşadık. Yüz yüze eğitime başlamak için oluşan her zeminde okullarımızın kapılarını ilk önce 12'ler için açtık. Birbirimizle hep iş birliği içerisindeydik. Bu iş birlikleri için eğitimi bırakmadıkları, pes etmedikleri için kendileriyle ne kadar gurur duysalar az." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, 12. sınıflara özel hazırlanmış EBA Akademik Destek (ADES) uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli bu uygulama bir 12. sınıf öğrencisinin önce hedefini belirliyor, sonra hedefine ulaşması için ona bir strateji belirliyor. Diyor ki, 'Ya sıfırdan konuları dinleyerek çalış ya eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla ya da 'Benim eksiğim yok.' diyorsan sadece soru çözerek ilerle.' Öğrenci çalışırken sistem, öğrencinin anlamadığı geçmiş konuları tespit ediyor, anlatım videosunun tam da öğrencinin anlamadığı yerdeki parçasına geri gönderiyor ve eksik konu bırakmadan öğrencinin yolculuğunu tamamlamasını sağlıyor. Akademik desteği hala kullanmayan bir 12. sınıf öğrencisi varsa hemen tanışmasını öneriyorum. Bugün bir 12. sınıf öğrencisi, dersi veya takıldığı bir konuyu, canlı dersle kendi öğretmeninden, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yüz yüze kurs öğretmeninden, TRT EBA Lise kanalında ekrandaki öğretmeninden, hafta sonu soru çözümü yapan öğretmenlerinden, Akademik Destek Yazılımı (ADES) ile EBA üzerinden, hafta içi YKS kampı ile interaktif olarak branş öğretmenlerinden olmak üzere 6 farklı alternatiften dinleyebilir."

Selçuk, YKS Hazırlık Platformunda interaktif soru çözümleri ve konu anlatımlarının devam ettiğini, 9 dersten 27 öğretmenin Ortaöğretim Genel Müdürlüğü YouTube kanalında öğrencilerle buluştuğunu da hatırlattı.

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2)
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2)
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2)
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2)

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan lise öğrencilerine salgın sürecine ilişkin tavsiyeler (2) - Son Dakika


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