Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu - Son Dakika

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu

09.04.2021 14:22

Son dakika genel haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu "İnşallah önümüzdeki dönemde iki kanun değişikliğiyle mesleki eğitimle ilgili beklediğimiz son müjdeler de hayata geçmiş olacak" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu

"İnşallah önümüzdeki dönemde iki kanun değişikliğiyle mesleki eğitimle ilgili beklediğimiz son müjdeler de hayata geçmiş olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz"

KIRKLARELİ - Kırklareli'ne gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitimin sonraki aşamalardaki eğitimlerini temeli olduğunu ve bu konuya önem verdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Ara eleman diye ifade edilen, aslında bizim 'aranan' eleman dediğimiz, insanlarımızın elemanlarımızın yetişmesi ve bugün hızla değişen teknolojiye uyumunun sağlanması çok çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin neticesini alıyoruz ve bir yıl içerisinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırklareli programları kapsamında temel atma ve açılış törelerine katıldı. Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma törenine katılan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimle özel bir bakış açıları olduğunu belirterek, "Bugün temelini atacağımız bu okulun aslında uzun süren bir problemi de var anladığım kadarıyla, bazı teknik yetersizlikler nedeniyle. Ama bunu dert edinmiş insanlarımız ve görevlilerimiz de var. Bu güzel bir şey, buna sahip çıkmak ve buradaki okulun inşaatının yapılmaya başlaması için bu kadar gayret sarf etmek gerçekten memnuniyet verici" şeklinde konuştu.

Geçen seneye göre mesleki eğitime yüzde 64'lük artış olduğunu vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, "Bundan dolayı da mesleki eğitime çok özel bir ihtimam gösteriyoruz. Ara eleman diye ifade edilen, aslında bizim 'aranan' eleman dediğimiz, insanlarımızın elemanlarımızın yetişmesi ve bugün hızla değişen teknolojiye uyumunun sağlanması çok çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin neticesini alıyoruz ve bir yıl içerisinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler. Yüzde 1'lik dilimden alan meslek liselerini artık konuşuyoruz. Yüzlerce okulumuzun iş garantili ve iş öncelikli olduğunu konuşuyoruz. 50'den fazla otelin içerisindeki turizm otelcilik liselerimizin durumunu konuşuyoruz, hepsinin iş garantili olduğunu konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk uluslar arası gemilerde çalışabilecek teknisyenler için geçen ay protokol imzalandığını söyledi.

"Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Meslek liselerinin artık salgın dönemindeki bu uluslararası başarısı dikkati çekiyor. Niye uluslararası başarı diyorum? Çünkü dünyada ikinci bir ülke yok ki salgın döneminde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada meslek liselerinin en önde koşturması söz konusu olsun. Sadece Türkiye'de meslek liselerinin uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler ve benzeri onlarca, belki yüzlerce alanda üretim içinde olduklarını biliyoruz. Bu başarılarından dolayı da gurur duyuyoruz. 'Meslek lisesi memleket meselesi' derken bunun sahici olmasını gerçekten hakkının verilmesini, hukukunun korunmasını birinci derecede önemsiyoruz" dedi.

Temeli atılan meslek lisesinin ilin sanayisine büyük katkı sağlayacağını belirten Selçuk "Bu okulları tuğla tuğla, emek emek inşa ederken aslında bir gelecek inşa ediyoruz ve çocuklarımız için mutluluk inşa ediyoruz. Bundan dolayı da sevinç içerisindeyiz. Buradaki işçilerimizin, mühendislerimizin, çalışanlarımızın burada nasıl bir gururla bir okulu inşa etmenin mutluluğuyla çalıştıklarının farkındayız. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde yapılan yatırımların altını çizen Selçuk, "Artık Kırklareli'nin eğitiminin Avrupa'daki başkentleriyle yarışması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizim çevre illerle mukayese etmemizin, karşılaştırma yapmamamızın önemi elbette var ama artık önemli olan şey bizim Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki, Uzak Doğu'daki başkentlerle yarışıp yarışamadığımız noktası. Burada hepimize görevler düşüyor. Elbirliği ile inşallah bunları başaracağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile beraberindekiler okul binasının temelini attı.

Bakan Selçuk, Kırklareli programı kapsamında katıldığı Mutlu Yarınlar Anaokulu açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Selçuk Kırklareli'nin eğitimle ilgili gidişatından memnuniyeti dile getirerek "Mesleki eğitimi birinci öncelik olarak her zaman vurguluyoruz ama bunun yanı sıra vurguladığımız bir diğer konu okul öncesi eğitim. Bir çocuğun hayatının başlangıcı, gömleğin ilk düğmesi denilebilecek nitelikte bir hususiyet, çok önemli. Bu yüzden okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz. Burada 3, 4, 5 yaş için hizmet verecek pırıl pırıl güzide bir okulumuz inşa edildi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor. O yüzden de erken çocukluğa dair vurgumuzun daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bunu el birliği ile iş birliği ile yapacağımıza eminim. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bunu dikkate alacağız. Ama burada eğitimin ortaya koyduğu performans, eğitimle alakalı yapılan işlemler bizi sevindiriyor. Çünkü bazı illerimizin çok daha öncü şekilde eğitimde kaliteyi, standartları yükseltmeye çalışması elbette önem taşıyor. Ülkemizdeki bütün okullarla beraber bu okulumuzda da meslektaşlarımla beraber çocuklarımız için bir gelecek inşa edeceğiz. Bu okulumuzun, bu kurumumuzun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılışın ardından Selçuk okulun bahçesinde bulunan "Kırklareli Anadolu Masal Otobüsü"nü gezdi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu - Son Dakika


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