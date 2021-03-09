Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavı kaldıralım" söylemlerine ilişkin, "Canlı derse katılımda yüzde 90'a varan düşüş oluyor. Biz görüyoruz tamamen bıraktıklarını. Bu olmadığında ne yapacak benim çocuklarım? Sosyal medyaya mı takılacaklar? Dışarı mı çıkacaklar? Kafelerde mi oturacaklar? Ne yapacak bu çocuklar boş zamanlarında?" dedi.

Bakan Selçuk, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında gazeteciler Ahmet Hakan, Dicle Canova ve Murat Çelik'in sorularını yanıtladı.

Sınavlar için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Bakan Selçuk, "Sınavın gerektirdiği tedbirler var. Normal tedbirlerin dışında gözetmenler, giriş çıkışların daha kontrollü olması, belirli dakikalar üzerinden standart getirilmesi, sınavda öğrencilerin birbirine bakmamasıyla ilgili tedbirler, sosyal mesafe ve maske." dedi.

Sınav disiplininin geçen sene LGS'de görüldüğünü belirten Bakan Selçuk, sınavlarda dersin dışında daha yüksek bir disiplin seviyesinin oluştuğunu, bu yüzden bu sınavları çok kontrollü şekilde yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, sınavlara ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Ben onların Ziya öğretmeniyim ve onlara şunu sorarım. Derim ki bu 3 haftaya yayılıyor. Bir günde tamamını yapmıyorsunuz, yoğunlaştırılmış saatlerce orada kalmıyorsunuz. Bu sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılıyor. Sizler sınavlarınıza hiç girmediğinizde, hiç ders çalışmadığınızda emin olun ki gelecek senelerde büyük zorluklar yaşayacaksınız.

Biz sizin öğretmeniniz olarak, öğretmen arkadaşlarla oturup konuşuyoruz 'bu sınavların kesinlikle olması lazım' şeklinde geri bildirimler alıyoruz. Bu nedenle biz 4 sınav yapıyor muyuz? Tabi ki yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Salgın var da onun için yapmıyoruz. Sınavı da seyreltiyoruz. Çünkü oraya ek madde koyduk. Bunu da azalttık."

"Üniversiteye doğru gittikçe akademik amaçlarımız yükseliyor"

İlkokul ve ortaokuldaki öğrencinin sınava girmesinin, lisedeki kadar artık çok daha kritik olmadığını ifade eden Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"İlkokulda ilk 3 sınıfta zaten sınav olmaz. Ortaokulda başka araçlarımız var. Küçük bir çocuğun sosyalleşmesi, kendini tanıması, arkadaşlığı, motivasyonu... Küçük çocuklarda bizim için başka amaçlar var. Üniversiteye doğru gittikçe akademik amaçlarımız yükseliyor. Bizim yüksek öğretimi de ileride riske atmamız söz konusu eğer böyle olursa. Şunu net görüyoruz, 'sınavı kaldıralım'. Canlı derse katılımda yüzde 90'a varan düşüş oluyor. Biz görüyoruz tamamen bıraktıklarını. Bu olmadığında ne yapacak benim çocuklarım? Sosyal medyaya mı takılacaklar? Dışarı mı çıkacaklar? Kafelerde mi oturacaklar? Ne yapacak bu çocuklar boş zamanlarında?"

Bugün, öğrencilerin 1 Kasım'a kadar sorumlu oldukları biyoloji, fizik, kimya ve matematik kitaplarının sayfa sayılarını çıkardığını anlatan Selçuk, sınavın tamamının 30-40 sayfalık bir içerikten oluştuğunu, öğrencilerin buna çalışması gerektiğini, bunun ikinci döneme ve bir üst sınıfı da lazım olduğunu vurguladı.

"EBA'nın tıklanma oranı 18 milyar oldu"

"Lisede sınıfta kalma var mı?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, öğrencilerin sorumluluk sınavları ile bir üst sınıfa geçebildiğini, hatta üniversiteyi kazanıp gitseler bile alttan ders bırakmışsa yine o sınava girebildiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, EBA'nın tıklanma oranının 18 milyar olduğunu, şu an Türkiye'nin öğretmenin ve öğrencinin en çok yararlanma oranı ile dünyada birinci sırada yer aldığını belirtti.

Kimseye zorla bir şey öğretilemeyeceğini, çocuğun istemesi gerektiğini dile getiren Selçuk, "Eğer bir geniş çember çizip de çocuğun hareket etmesine izin vermezseniz çocuk bunalır. Hiç çemberiniz olmazsa o zaman da çocuğun kişiliği gelişmez. Dar bir sınıra çocuğu hapsederseniz başka psikososyal sorunları olur çocuğun. Ama sınır bilmeyen çocuğun şahsiyeti gelişmez." dedi.

TRT EBA'da velilere yönelik her hafta 3 gün yayınlarının olduğunu aktaran Selçuk. "EBA 28 milyon androidde, 3 milyon da İOS'ta indirildi. Bu, şu açıdan memnun ediyor bizi, gelecekteki eğitimsel dönüşümümüzün fırsatını yakaladık." dedi.

Bir sınıfta pozitif vaka varsa...

"Sınıfta pozitif vaka ile karşılaşıldığında öğretmen, müdür ne yapacağını biliyor mu?" sorusu üzerine, okul yöneticilerinin bu konuda özel eğitim aldığını, öğretmenler için de uzaktan eğitim yaptıklarını belirtti.

Kovid şüphesi varsa veya kovid vakası varsa, ikisinin yol haritası birbirine benzemekle beraber kısmi farklılıklar olduğunu belirten Selçuk, şüphe varsa okullarda özel bir odanın ayarlandığını, en yakın sağlık kuruluşuna çağrı yapıldığını, öğrenci velisi okula davet edilerek, sağlık çalışanı tarafından test yapıldığını, testin sonucu pozitif çıkarsa 10 gün evde veya hastanede öğrencinin gözlem altına alındığını söyledi.

Bakan Selçuk, bir vaka varsa yine evinde ve hastanede gözetim altına alındığını, sınıfın kurallara uygun şekilde eğitim-öğretiminin devam ettiğini, sınıfta 14 gün boyunca semptom takibi yapıldığını, ikinci vakada bütün sınıfın evine gönderildiğini aktardı.

"İllerin renklerinden kaynaklı, eğitimde farklılıklar doğar mı?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Öğrencileri yoklukta eşitlemek gibi bir duruşumuz elbette olamaz. İmkan olan her yerde bunu açmamız lazım. Mavi olan yerler öğrenci sayısının yüksek olduğu ve öğrenme eksikliği bakımından kısmi dezavantajlıların yüksek olduğu bölgeler. Oraların 5 gün açık olması, o bölgelerdeki eğitimin daha yüksek şekilde yapılmasını sağlıyor bize." yanıtını verdi.

Selçuk, bir il çok kapalı kaldıysa, o ilin milli eğitim müdürü ve vali başkanlığındaki heyet, bu ilin ihtiyacı konusunda nasıl tedbir alıyorsa, bu ilin eksiğinin giderilmesi konusunda da bu tedbirleri alacağını, bunun için ekstra kaynaklar oluşturduklarını belirtti.

Bu kapsamda üniversite sınavına girecek olan öğrencilere 14 kitaplık bir set verdiklerini ifade eden Selçuk, ayrıca mobil soru hattı kurduklarını anlattı.

Selçuk, hangi sınıf seviyesinde, hangi çocuğun eksiği olduğunu isim isim bildiklerini ve nerede eksik fazlaysa oraya yönelik kısmi çalışmalarla desteklemeler yapabileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, İstanbul'u İçişleri Bakanlığı ile ilçe ilçe masaya yatırarak geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını aktararak, hangi ilçede nasıl davranacaklarına ilişkin bir yol haritası çıkardıklarını söyledi.

(Sürecek)