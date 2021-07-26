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Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması

26.07.2021 11:37
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Sohbet ettiği öğrencilerle sopa kapma ve denge kulesi oyunları oynayan Selçuk, okçuluk gösterisini izledi ve ok attı.

Selçuk, eğitmenlerin "okçu yüzüğü" hediyesinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulunda incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, okula yeni başlayan bir öğrencinin defterini imzaladı.

Selçuk, incelemelerinin ardından, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine Kurban Bayramı sonrasında da hızla devam ettiklerini, çalışmaların gelecek ay da süreceğini söyledi.

Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Selçuk, Okulum Temiz Belgesi çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının Temiz Belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu Temiz Belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, Türkiye'de 3 bin 300 civarında denetçimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımıza 1200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor. Onlarla beraber Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız ve böylece okullarımızın bir ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız. Bu çerçevede elbette bu görev, yani okulların açılması il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz tarafından her türlü hazırlıklar sürdürülüyor. Bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağduyulu davranmalarını bekliyorum."

"Çocuklarımızın geleceği, eğitimi ve okulların rahat açılması için aşı çok önemli"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Okulum Temiz Belgesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, "Toplumumuzun her ferdinin çocuklarımızın geleceği, eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli." ifadesini kullandı.

Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

Konuşmasının ardından Selçuk, Mersin Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Selçuk, sonrasında Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Bakan Selçuk'a ziyaretlerinde Su'nun yanı sıra AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da eşlik etti.

50 bin 869 resmi okul ve kurumun başvurusu alındı

Milli Eğitim Bakanlığı ile ???????Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz 2020'de imzalanan iş birliği protokolü kapsamındaki Okulum Temiz Belgesi çalışmalarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 50 bin 869 resmi okul ve kurumun başvurusu alındı. Bunların yaklaşık yüzde 98'i belgelendirildi.

Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin hijyenik ortamlarda sürdürülebilmesi için de denetçilerin katılımıyla tüm okullar anlık olarak izlendi ve değerlendirildi. Bu kapsamda da 19 bin 493 okul ve kurumun belgesi yenilendi, denetimlerde ortaya çıkan ihtiyaçlar ise giderilmeye başlandı.

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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