Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak" - Son Dakika
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak"
Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."
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13.08.2020 03:23:32. #1.12#
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