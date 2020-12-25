Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti

25.12.2020 21:47
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz." yazılı bir görsel de paylaştı.

Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti - Son Dakika


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