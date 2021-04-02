Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde... - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde...
02.04.2021 11:33
Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var."
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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