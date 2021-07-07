Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) meslek lisesi kurulacağını belirtti.

İncelemelerde bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki değerlendirme toplantısında Kırklareli'nin mesleki eğitimde önemli bir merkez olması için yeni yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak mesleki eğitimde eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu adımlar sonunda sahada çok önemli dönüşümler yaşanmaya başlandı. MEB, bu iyileştirmeleri 81 ile yaygınlaştırmaya çalışıyor. Tüm illerimizde mesleki eğitimde yaşanan iyileşmeleri yakından görmekten mutluluk duyuyorum. Kırklareli'nde mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler.

Sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Kırklareli'nde organize sanayi bölgesi son yıllarda yeni yatırımlarla oldukça büyüdü. Sayın Valimiz Osman Bilgin ile yaptığımız değerlendirmeler sonunda OSB içerisinde yeni bir meslek lisesi kurma kararı aldık. Yeni meslek lisemiz OSB'de faaliyet gösteren sektörlerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere yapılandırılacak ve tüm eğitim süreci sektörlerimizle iş birliği içerisinde yürütülecek."

Kırklareli'nde uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarını da artırmak için yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Özer "Ayrıca, Kırklareli'nde bugün gezeceğimiz okullarımızda yapılabilecek iyileştirmeleri yerinde tespit edip gerekli destekleri de sağlayacağız. Kırklareli'nde eğitimde bu başarıların elde edilmesinde desteklerinden dolayı Kırklareli Valimiz Bilgin'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Eğitim süreçlerinde katkılarından dolayı milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, hayırseverler, paydaşlar ve sektör temsilcilerine teşekkür eden Özer, başarılı çalışmalara imza atan Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ve çalışma arkadaşlarını kutladı.