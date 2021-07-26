Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.